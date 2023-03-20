Berlin’in en iyileri İstanbul Film Festivali’nde

7-18 Nisan arasındaki İstanbul Film Festivali’nin seçkisinde Berlin’de ödül alan çok sayıda film var.

Şubat ayında sonuçlanan ve ödülleri dağıtılan 73. Berlin Film Festivali’nin en büyük ödülü ‘Altın Ayı’yı kazanan Nicolas Philibert’in ‘Sur L’Adamant’ (Küçük Evren) filmi, festival programının ağır toplarından.

Yüzen bakımevi

Günümüzün en büyük belgesel sinemacılarından Philibert’in filmine adını veren ‘L’Adamant’ Paris’te, Seine Nehri üzerinde yer alan, yüzen bir yapı ve ruhsal bozukluklardan muzdarip yetişkinleri ağırlayan bir merkez işlevi görüyor. Bu merkezin gündelik etkinliklerinden manzaralar sunan film Belgesel Kuşağı’nda gösterilecek.

Tatilde yangın

Bir başka ödüllü yapım da Christian Petzold’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ‘Roter Himmel’ (Kızıl Gökyüzü) filmi. Baltık denizi kıyısında, bir yanı orman, küçük bir tatil evinde geçen hikaye, dört gencin tatilleri sırasında ormanda çıkan yangının eve kadar ulaşmasıyla gelişiyor. Filmi Galalar bölümünde izlemek mümkün.

Portekiz’de bir kadın oteli

Gümüş Ayı Ödülü’nü kazanan ‘Mal Viver’ (Kötü Yaşamak) filmi Portekizli auteur yönetmen João Canijo’nun ‘Yaşamak Kötü’yle birlikte çektiği ikili filmden biri. Kötü Yaşamak ile Yaşamak Kötü aynı otelde geçiyor ve Portekiz’in kuzey sahillerinde bir otelin işletmecisi olan birkaç kuşaktan kadınları

anlatıyor. Festivalde hem Kötü Yaşamak hem de Yaşamak Kötü gösterilecek.

Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi Angela Schanelec’in yönettiği ‘Müzik‘, Alman Sineması’na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı ‘Tahran’da Yedi Kış’ ve Philippe Garrel’e En İyi Yönetmen ödülünü getiren ‘Pulluk‘ festivalde Türkiye prömiyerlerini yapacak diğer filmlerden bazıları.

Festivalde ‘Genç Ustalar’ bölümünde yarışacak bir başka ödüllü film de ‘20.000 Arı Türü’.

Sofia Otero sekiz yaşında bir çocuk oyuncu

Sıcak bir günde geçen film, kendine farklı isimlerle hitap edilmesinden hiç hoşnut olmayan, kendi benliğini ararken gününü ailenin kadınlarıyla geçiren küçük bir çocuğun dünyasını anlatıyor. Yönetmenliğini Estibaliz Urresola Solaguren’in yaptığı film Berlin’de 8 yaşındaki çocuk oyuncu Sofia Otero’ya En İyi Başrol ödülünü kazandırdı.

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