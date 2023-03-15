İstanbul Film Festivali’nde ‘Yeni Hollywood’ esintisi

‘Yeni Hollywood’ akımının öncülerinden William Friedkin’in unutulmaz filmleri 42’nci İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.
Cesur hikâyeleri, ikonik aksiyon filmleri, zamanının ötesinde ve çoğu kült yapıtıyla 1970’lerdeki ‘Yeni Hollywood’ akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor.
İstanbul Film Festivali korku sinemasında çığır açan ‘Şeytan’, sinema tarihinin en iyileri arasında gösterilen araba kovalamaca sahnesini içeren ‘Kanunun Kuvveti’, hâlâ tartışmalar yaratan ‘Devriye’ gibi filmlerin yaratıcısı William Friedkin’in yapımlarını beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri ve Friedkin hayranlarını sinemaya çağırıyor.
Seçkide, Friedkin’in uzun yıllara yayılan kariyerinin farklı dönemlerinden dokuz film yer alıyor:
*The Boys In The Band (1970)
*Kanunun Kuvveti / The French Connection (1971)
*Şeytan / The Exorcist (1973)
*Dehşetin Bedeli / Sorcerer (1977)
*Devriye / Cruising (1980)
*Yaşamak ve Ölmek / To Live And Die In L.A. (1985)
*12 Kızgın Adam / 12 Angry Men (1997)
*Böcek / Bug (2006)
*Katil Joe / Killer Joe (2011)