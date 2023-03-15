İstanbul Film Festivali’nde ‘Yeni Hollywood’ esintisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bayraklı’da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70’inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor” dedi.