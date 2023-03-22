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Yaramazlara biraz batar!

Şahan Gökbakar, Muharrem İnce’yi bilmeceyle tarif etti

Komedyen Şahan Gökbakar, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplamaya başlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ‘bilmece’yle tarif etti.

Muharrem İnce ve Şahan Gökbakar. (AA)
Muharrem İnce ve Şahan Gökbakar. (AA)

2018’de CHP’den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yenildikten sonra partiden istifa etmişti.


İnce daha sonra Memleket Partisi’ni kurdu. Adaylığı geçen hafta duyurulan İnce, muhalefetin oylarını bölmekle suçlanıyor. İnce amacının seçimi ikinci tura bırakmak olduğunu vurguluyor.

İnce bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek aday olabilmek için imza verdi. İnce bu imzayı verdikten kısa süre sonra Gökbakar’dan bir mesaj geldi. 

Gökbakar, Twitter’dan şunları yazdı: “Mevcut iktidarı devirmek üzere cumhurbaşkanı adayı olan ve bu hareketi sadece ve sadece mevcut iktidara yarayan, eski partisinden yaralı olduğu için, ülkesinin mevcut durumunu hiç iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?”

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