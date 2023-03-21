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Yaramazlara biraz batar!

İnce, ‘AKP imza topluyor’ iddiasını yargıya taşıyacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP’lilerin cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek için çalıştığına dair iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de, çoklu aday senaryolarında seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.


Muharrem İnce de 14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. İnce’nin resmen aday olabilmek için en az 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Diğer taraftan da AKP’lilerin muhalefetin oylarını bölmek için İnce’nin adaylığını desteklediğine dair iddialar da ortaya atılıyor.

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, AKP Beykoz ilçe başkanlığının İnce’ye 100 bin imza toplamak için otobüs kaldırmayı planladığı iddiasına dair görüntü paylaştı.

Buna sinirlenen İnce’yse yazışmanın sahte olduğunu savunarak, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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