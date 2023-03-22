Diken duyurmuştu: HDP seçimlere Yeşil Sol Parti’yle giriyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin kapatılma ihtimali binde 1 bile olsa işi riske atmayacaklarını belirterek, “Yeşil Sol Parti’yle seçime gireceğiz” dedi.

Fotoğraf: HDP

Diken 14 Şubat tarihli haberinde HDP’nin kapatılma olasılığına karşılık seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceğini duyurmuştu.

Kaptama davasında son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti. Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) içinde bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı bugün cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. İttifak deklarasyonunda “Tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” denmişti.

Halk TV’de ‘Lider Masası’ programına katılan Sancar, tutumlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sancar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*6 Şubat Maraş depremlerinin ardından aday çıkarma kararımızı askıya aldık.

*Seçimden önce parti kapatılırsa seçime girememiş olacağız. Erteleme talebimiz kabul edilmedi. 11 Nisan’dan sonra top bizim dışımıza çıkıyor. Dava sürecinin hakimi AYM olacak. İktidar elindeki bütün imkanları devreye sokacak.

*Parti olarak çalışmalarımızı sürdürdük, kapatma davası yokmuş gibi. Ama risk devam ederse “Türkiye’yi ve seçmeni seçeneksiz bırakmayacağız” demiştik.

*Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin demokratik dönüşümü için biz, ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Halkımızı bu konuda, böyle bir güçten mahrum bırakma lüksümüz yok. İktidarın inisiyatifine bırakamazdık.

*Yeşil Sol Parti’yle seçime gireceğiz. Yeşil Sol Parti’yi engelleselerdi başka seçenekler çıkaracaktık.

*Yeşil Sol Parti seçime Türkiye’nin tüm illerinde kendi logosuyla girecek.