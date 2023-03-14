HDP seçime girmeyecek: Çare, Yeşil Sol Parti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma olasılığına karşılık seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek.

Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) devam eden kapatma davası nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu partinin seçime katılıp katılmayacağına karar verecek. Ancak toplantı öncesi ortaya çıkan tablo ve Diken’in edindiği bilgiler partinin seçimlere katılmama kararı aldığını gösteriyor.

HDP’nin seçimlere katılmama kararının temelinde 11 Nisan’da partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın yapacağı sözlü savunma sonrası partinin kapatılması ihtimali bulunuyor. Parti yöneticileri ‘Yüzde 1’lik bir risk bile göze alınmayacak’ görüşünde.

Kaptama davasında son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti. Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor.

Seçimlere girmeyecek HDP’nin adaylarıysa geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlere girebileceği ilan edilen Yeşil Sol Parti listesinden yarışa katılacak.

Toplantı öncesi sosyal medyada paylaşım yapan HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Yeşil Sol Parti’nin amblemini paylaşmış, “Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele” demişti.

Yeşil Sol Parti HDP’nin bir bileşeni olarak siyaset sahnesinde yer alırken, özellikle çevre sorunlarına yönelik politika önerileriyle biliniyor.

Parti son kongresinde amblem değişikliğine de giderek amblemini HDP’nin çınar ağacına benzetmişti.

Diken, 29 Mart 2022’de HDP’nin kapatılması halinde Yeşil Sol Parti’yle seçimlere girileceğini duyurmuştu.

Partinin resmi adı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olsa da kamuoyunda Yeşil Sol Parti olarak biliniyor.

Dava süreci

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de PKK bağlantısını gerekçe göstererek HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

AYM Genel Kurulu 21 Haziran 2021’de iddianameyi oybirliğiyle kabul etmişti.

AYM son olarak 5 Mart’ta HDP’nin sözlü savunmasını 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelemiş, 9 Mart’ta da HDP’nin Hazine hesabına 5 Ocak’ta koyduğu blokajı kaldırmıştı.

Süreç nasıl işleyecek?

HDP’nin savunmasının ardından AYM raportörü davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayıp esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek.

Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.