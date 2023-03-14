Demirtaş HDP’nin kapatılmasına karşı alternatif partiyi gösterdi: Lazım olacak

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partilerinin kapatılması durumunda Yeşil Sol Parti üzerinden hareket edeceklerine işaret etti.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, iddianame 21 Haziran’da oybirliğiyle kabul edilmişti.

Halen devam eden davada son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti.

Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor. HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimden önce kapatılması ihtimaline karşı ‘riske girmeyerek’ tamamen Yeşil Sol Parti’yle seçime gidebileceği bir süredir konuşuluyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine Yeşil Sol Parti’yi de eklemesiyle bu ihtimal iyice dillendirilmeye başladı. Zaten parti de son kongresinde logosunu dahi değiştirerek HDP’ninkine yakın bir logoya geçmişti.

Partinin eş sözcüsü İbrahim Akın da bu ihtimalin yüksek olduğunu söyledikten sonra benzer bir açıklama da Demirtaş’tan geldi.

Twitter hesabından partiyi etiketleyen Demirtaş, şunları dedi: “Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak 🙂 Haydi arkadaşlar, elden ele…”