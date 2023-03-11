Yeşil Sol ve Yeniden Refah partileri seçime girebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine Yeşil Sol Parti (Yeşiller ve Sol Gelecek) ve Yeniden Refah Partisi’ni de ekledi.
YSK, 14 Mayıs’taki seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı.
Yeniden Refah, 14 Mayıs’taki seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında AKP’nin görüştüğü partilerden biri. AKP kurmaylarından Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, partinin genel başkanı Fatih Erbakan’ı dün ziyaret etmişti.
Yeşil Sol ise HDP üzerinden gündeme giren bir parti. Uzun süredir kulislerde HDP’nin kapatılması halinde Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere girebileceği konuşuluyordu.
HDP yönetimi kapatma davasında 11 Nisan’da sözlü savunma verecek. Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor. HDP’nin 14 Mayıs’tan önce kapatılması ihtimaline karşı ‘riske girmeyerek’ tamamen Yeşil Sol Parti’yle seçime gidebileceği konuşuluyor.