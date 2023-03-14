HDP’nin Yeşil Sol Parti’den seçime girme ihtimali yüksek

HDP kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’taki seçime Yeşil Sol Parti üzerinden girebilir. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, bu ihtimalin yüksek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, iddianame 21 Haziran’da oybirliğiyle kabul edilmişti.

Halen devam eden davada son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti.

Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor. HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimden önce kapatılması ihtimaline karşı ‘riske girmeyerek’ tamamen Yeşil Sol Parti’yle seçime gidebileceği bir süredir konuşuluyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine Yeşil Sol Parti’yi de eklemesiyle bu ihtimal iyice dillendirilmeye başladı. Zaten parti de son kongresinde logosunu dahi değiştirerek HDP’ninkine yakın bir logoya geçmişti.

‘İhtimal yüksek’

BBC Türkçe’den Günce Akpamuk’a konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Akın, “Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Akın, “Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor” diye konuştu.

Akın şunları da ekledi: “Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP’nin yerine Yeşil Sol Parti’nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor.”