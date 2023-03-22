Emek ve özgürlük ittifakı aday çıkarmayacak

Emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı.

Emek ve özgürlük ittifakı temsilcileri.

HDP eş genel başkanları 7 Ocak’ta seçime kendi adayıyla gireceğini duyurmuş, altılı masanın adayıyla müzakereyi reddetmeyeceklerini açıklamıştı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, parti kapatmaları doğru bulmadıklarını söyleyerek ”Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz” demişti. Görüşmede üç lider, Kürt sorunu başta olmak üzere tüm sorunların çözümünün TBMM’de olduğunu vurgulamıştı.

Bugün basın toplantısı düzenleyecen emek ve özgürlük ittifakı, aday çıkarmayacağını deklare etti. Kararı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan duyurdu.

Metinde Kılıçdaroğlu’na açık destek ifade edilmese de ‘sorumluluğun farkında olunduğu’ belirtildi:

“Türkiye’nin çatışmaya değil aklı selim olanı uygulayarak barışmaya; toplumsal ve siyasal sorunlarımıza kalıcı, gerçekçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye ihtiyacı var. Toplumu kutuplaştıran, gerginlik çıkaran, iç ve dış düşmanlar yaratarak huzursuzluğu büyüten, milyonlarca yurttaşın taleplerini ve özlemlerini görmezden gelen bir kişinin kazanma şansı olmayacaktır.”

İttifakta, HDP, TİP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.