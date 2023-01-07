Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını dile getirerek, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söyledi.

Pervin Buldan. Fotoğraf: AA

Buldan, partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Buldan partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini ve adayı kısa zamanda açıklayacaklarını belirtti.

Buldan, şunları söyledi: “Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne cumhur ittifakıyla ne millet ittifakıyla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir.”

TİP ortak adaydan yana

HDP’nin de bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın üyesi Türkiye İşçi Partisi’nin genel başkanı Erkan Baş’sa, muhalefetin ortak aday çıkartmasından yana olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: “Sorum şu bütün yurttaşlara ve kendi adımıza da bir beyan… İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Dolayısıyla hiçbir tartışma yok. Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir. Biz bunun doğru olduğunu düşünüyoruz.“