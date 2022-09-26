Erkan Baş: İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, parti olarak muhalefetin ortak aday çıkarmasını doğru bulduklarını kaydetti: “İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir.”

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TİP HDP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’yla (SMF) bir araya gelerek ’emek ve özgürlük ittifakı’nı kurmuştu.

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

Cumhur ittifakına karşı en güçlü iktidar alternatifi olarak ortaya çıkan ‘altılı masa’ henüz adayını açıklamış değil. Uzmanlar, esas amacı parlamenter sistemi yeniden tesis etmek olan altı partinin, bunu yapabilecek Meclis çoğunluğunu elde etmek için ’emek ve özgürlük ittifakı’yla ilişkilerinin de önemli olduğunu belirtiyor.

‘Kendi adımıza da bir beyan‘

Baş, bu sabah Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katıldı.

Partisinin cumhurbaşkanlığı için ‘ortak aday’ tutumuna ilişkin konuşan Baş, şunları söyledi:

“Ben TİP adına söylüyorum bunu, biz doğru olanın ortak aday olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle düşündüğümüzü de defalarca açıkladım. Çok basit bakıyorum. Siyaset bazen böyle çok karmaşıktır ama biz parti olarak da siyaseti sadeleştirmeye çalışıyoruz. Sorum şu bütün yurttaşlara ve kendi adımıza da bir beyan… İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Dolayısıyla hiçbir tartışma yok. Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir. Biz bunun doğru olduğunu düşünüyoruz.

‘Bunu konuşalım, tartışalım”

Geçen seçimden bir deneyimimiz var bizim. Diyoruz ki, Tayyip Erdoğan karşısına muhalefet çok aday çıkarttığında otomatikman muhalefet şunu kabul etmiş oluyor. Diyor ki ikinci tura kaldığında en çok kim alırsa biz ona vereceğiz. Herkes bunu söylüyor. Fakat seçim dönemi boyunca şunu yaşıyoruz, iktidarla mücadele bir kenara bırakılıyor. Muhalefet kendi içinde ikinci tura kim kalacak yarışına giriyor. Bu pratik bir problem. Dolayısıyla bu enerji kaybına neden oluyor. İnsanların umudunu kıran bir süreç yaşıyoruz ve denedik zaten bunu; başarısız oldu. Buradan yola çıkarak da biz TİP olarak uyarıda bulunuyoruz muhalefete diyoruz ki ikinci turda oy vereceğimiz birisine birinci turda da oy verebiliriz. Yeter ki bunu öncesinde örelim, bunu konuşalım, tartışalım.”