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Yaramazlara biraz batar!

TİP lideri Baş’tan ‘ortak aday’a şartlı destek


Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ortak bir cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

TV100’deki programda konuşan Baş, annesinin dahi “Oyları bölmeyin” dediğini, kendilerinin AKP’ye karşı mücadeleyi sekteye uğratacak hiçbir şey yapmayacaklarını belirtti.


TİP lideri, 20 yılın hesabının sorulacağı bir kuvvet yaratılmadığı takdirde 10 yıl sonra ‘AKP yerine BKP geleceğini’ savunarak asla oyları bölmeyeceklerini kaydetti.

Baş, şöyle devam etti: “İttifak görüşmelerinden önceydi; ‘kurtuluş ve kuruluş programı’ çıkartmıştık. Bunu CHP’yi temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu’na da verdik, fikirlerimizi paylaştık. Onların değerlendirmelerini dinledik. Sonuçta birlikte bir ittifak içerisinde olamayacağımızda anlaştık.

Millet ittifakıyla neyin gitmesi konusunda anlaşıyoruz ama neyin gelmesi konusunda anlaşamıyoruz. Eğer Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir yanlışa düşmezlerse, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak değil de çöpe atacak bir adayla çıkarlarsa biz desteklemek istiyoruz. Halkın en geniş kesimlerini karşılayabilecek bir adaya gözümüz kapalı, görüşmeden dahi destek veririz.”

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