Üç vekilin dokunulmazlık dosyası yarın genel kurulda

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis genel kuruluna geliyor.

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Habertürk’ün aktardığına göre TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nca üç ismin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırlanan raporlar tamamlandı.

Üç milletvekili sözlü savunma yapabileceği gibi savunma için başka bir milletvekili de tayin edebilecek.

Ne olmuştu?

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında birine küfreden Türkkan hakkında ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Aydeniz hakkındaki gerekçe ise bir polise tokat atması.

Karma komisyondan oy çokluğuyla üç ismin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkmıştı. Dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis onayına ihtiyaç var.