Komisyondan Başarır ve Türkkan için rapor: Dokunulmazlıklar kaldırılsın

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını öneren bir rapor hazırladı.

Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Fotoğraf: AA

DHA’nın aktardığına göre komisyon raporu Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sunacak.

Ne olmuştu?

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, karma komisyon, hazırlık komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma komisyon, iki ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Başarır ve Türkkan, isterlerse hazırlık komisyonunda, hazırlık komisyonunun raporunu sunmasının ardından karma komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda kendilerini yazılı veya sözlü olarak savunabilecekleri gibi herhangi bir milletvekiline de kendilerini savundurabilecek.