CHP’li Başarır ve İYİ Partili Türkkan’ın dokunulmazlığı için komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.

Fotoğraflar: AA

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

HDP, CHP ve İYİ Parti görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Karma komisyon, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonda, bu dosyaların görüşülmesi için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, hazırlık komisyonu en geç bir ay içinde raporunu karma komisyona sunacak. Karma komisyon, hazırlık komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma komisyon, iki ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Başarır ve Türkkan, isterlerse hazırlık komisyonunda, hazırlık komisyonunun raporunu sunmasının ardından karma komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda kendilerini yazılı veya sözlü olarak savunabilecekleri gibi herhangi bir milletvekiline de kendilerini savundurabilecek.