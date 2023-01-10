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Yaramazlara biraz batar!

Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlık görüşmelerine HDP de katılmayacak

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

HDP, CHP ile İYİ Partili isimlerin dokunulmazlıklarının görüşüleceği karma komisyon toplantısına katılmama kararı aldı. Komisyon CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını ele alacak.

Fotoğraf: Reuters

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak’ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ fezlekelerini görüşecek.


Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Her iki ismin fezlekeleri de komisyonda bekleyen çok sayıdaki fezlekenin önüne çekilerek ele alınacak.

CHP ve İYİ Parti’nin katılmama kararı aldığı toplantıya, HDP de katılmama kararı aldı. İlkesel bir tutum aldıklarını dile getiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Katılsak bile hayır oyu verecektik. Bunun ilkesel bir tutum olduğunu söylüyoruz” dedi.

HDP’nin de komisyona katılmama kararı almasıyla birlikte AKP ve MHP’li milletvekilleri yarınki toplantıda muhalefetten iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını ele alacak.

CHP ve İYİ Parti dokunulmazlık görüşmelerine katılmayacak

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CHP ve İYİ Parti dokunulmazlık görüşmelerine katılmayacak

CHP ve İYİ Parti, yarın Karma Komisyon’da düzenlenecek milletvekilliği dokunulmazlıkları görüşmelerine katılmama kararı aldı. Komisyon, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını öne çekerek ele alacak. 