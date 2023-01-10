CHP ve İYİ Parti dokunulmazlık görüşmelerine katılmayacak

CHP ve İYİ Parti, yarın Karma Komisyon’da düzenlenecek milletvekilliği dokunulmazlıkları görüşmelerine katılmama kararı aldı. Komisyon, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını öne çekerek ele alacak.

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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak’ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ fezlekelerini görüşecek.

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Partili Türkkan ise partinin genel başkanı Meral Akşener’le 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden şehit yakını Tahir Gümren’e küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti. Türkkan hakkında ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Her iki ismin de fezlekeleri komisyonda bekleyen çok sayıdaki fezlekenin önüne çekilerek ele alınacak.

Komisyon toplantısı için yarına gün verilirken, İYİ Parti ve CHP toplantıya katılmama kararı aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin açıklamasında “İYİ Parti olarak yarın TBMM Karma Komisyonu’nda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de talimatın cumhurbaşkanlığından geldiğini belirterek toplantıya katılmama kararı aldıklarını duyurdu.