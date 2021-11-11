İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara başsavcılığı tarafından ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti. İYİ Partili vekilin, grup başkan vekilliğinden istifa ettiği duyurulmuştu. Türkkan’ın yerine Erhan Usta getirilmişti. Olay sonrası Erdoğan, yetkisi olmadığı halde Akşener’den Türkkan’ın milletvekilliğine son vermesini istemişti.
Olayla ilgili Bingöl başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.