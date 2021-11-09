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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “Lütfü Bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi” dedi.

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