Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “Lütfü Bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi” dedi.
Güncellenecek
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma, ‘ODTÜ yolu’ projesinde ihalenin tamamlandığı ortaya çıkmasıyla beraber hem kamuoyundan hem de meslek odalarından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
En fazla VPN kullanan ülkeleri gösteren rapora göre Türkiye, dünya sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 28,3’ü VPN kullanıyor.
İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Samsun milletvekili Erhan Usta oldu.
Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto paraların riskleri konusunda uyardı ve yatırım yaparken dikkatli olunmasını tavsiye etti.