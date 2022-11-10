Soylu’ya dokunan savcılığın radarına giriyor: Üç CHP’li vekile fezleke

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, ‘hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ iddiasıyla hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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Yalova belediye başkanıyken görevden uzaklaştırılan Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı ‘yolsuzluk’ ve ‘zimmete para geçirme’ davasının 9’uncu duruşması 30 Ekim’de Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Mahkeme heyetinin bu kararına ve Salman’ın göreve iade edilmemesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine “Yazıklar olsun. Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” dedi. CHP heyeti ardından mahkeme salonunu terk etmişti.

Başarır’la birlikte Seyit Torun ve Turan Akdoğan’ın da aralarında olduğu CHP’liler mahkeme heyetine tepki göstermişti.

Soylu, iktidara yakın Sabah gazetesinin bu davaya ilişkin haberini paylaşarak, “Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkiya takımı, bugün de mahkeme bastı” ifadeleriyle CHP’li vekilleri hedef almış, devamında da şu mesajı paylaşmıştı:

“CHP, tarihinin yüz karası bir ekiple yönetiliyor. Milletin emanet ettiği belediyelerini yolsuzluk çukuruna sokan, iş takipçileri ve terör örgütlerine yağmalatan, mahkeme basan, şımarık, fersude bir ekip. Ne demişler, ‘Körle yatan, şaşı kalkar.’ HDPKK, CHP’nin aklını almış.”

Soylu’nun mesajlarına CHP’lilerden sert tepkiler yükselirken, habere konu edilen CHP’li Başarır, verdiği yanıtla İçişleri bakanına çıkışmıştı: “Bir eşkiya arıyorsan aynaya bak suç işleri bakanı, suçsuz günahsız bir belediye başkanının hakkını gasp ettin utanmaz adam! Başsavcıları arıyorsun, talimat veriyorsun! Bu ülkenin yüz karasısın sen!”

Üç CHP’li vekile fezleke

Ankara başsavcılığı, Soylu’ya hakaret ve tehdit edildiğini iddia ederek Başarır’a fezleke düzenlemişti.

Bugün, Başarır, Torun ve Akdoğan hakkında yeni bir fezleke düzenlenerek TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fezlekenin gerekçesiyse görülen dava sırasında CHP’lilerin mahkemede ‘hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ oldu.

Bunun yanı sıra savcılık CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında da fezleke düzenlemişti.