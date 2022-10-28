‘O da yargılanacak’ demişti: Başsavcılıktan Başarır’a ‘Soylu’yu tehdit ettin’ fezlekesi

Ankara başsavcılığı, “Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır, o da Süleyman Soylu” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tehdit ettiği iddiasıyla fezleke düzenledi.

Dün Twitter’da çıkan bir tartışmada Başarır, Soylu’nun başsavcıları arayarak talimat verdiğini söylemişti.

Fotoğraf: AA

Soylu, iktidara yakın Sabah gazetesinin eski Yalova belediye başkanı Vefa Salman’ın göreve iade talebinin reddedildiği davaya ilişkin haberini paylaşarak, “Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkiya takımı, bugün de mahkeme bastı” ifadeleriyle CHP’li vekilleri hedef almış, devamında da şu mesajı paylaşmıştı:

“CHP, tarihinin yüz karası bir ekiple yönetiliyor. Milletin emanet ettiği belediyelerini yolsuzluk çukuruna sokan, iş takipçileri ve terör örgütlerine yağmalatan; mahkeme basan, şımarık, fersude bir ekip. Ne demişler, ‘Körle yatan, şaşı kalkar.’ HDPKK, CHP’nin aklını almış.”

Soylu’nun mesajlarına CHP’lilerden sert tepkiler yükselirken, habere konu edilen CHP Mersin Milletvekili Başarır, şu yanıtla İçişleri bakanına çıkışmıştı: “Bir eşkiya arıyorsan aynaya bak suç işleri bakanı; suçsuz günahsız bir belediye başkanının hakkını gasp ettin Utanmaz adam! Başsavcıları arıyorsun, talimat veriyorsun! Bu ülkenin yüz karasısın sen!”

Bir eşkiya arıyorsan aynaya bak suç işleri bakanı; suçsuz günahsız bir belediye Başkanının hakkını gasp ettin Utanmaz adam! başsavcıları arıyorsun talimat veriyorsun! Bu ülkenin yüz karasısın sen! https://t.co/TEFXVJ62ez — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 27, 2022

Başarır’a ‘Soylu’yu tehdit ettin’ fezlekesi

Bugün Ankara başsavcılığı, Edremit Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Soylu’ya yönelik sözlerini gerekçe göstererek, Başarır hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla fezleke düzenledi.

AA’nın haberine göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır’ın, Edremit Belediyesi’nce 20 Ağustos’ta düzenlenen 5’inci Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi. Başarır o konuşmada şunları söylemişti: “…Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır; o da Süleyman Soylu, olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok, bunu bilin.”

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu’ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu iddia edildi: “27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa’nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği…”