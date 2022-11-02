Savcılığın ‘Soylu mesaisi’ sürüyor: Özdağ hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla fezleke

Ankara başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenledi.

Aynı başsavcılık, daha önce CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında da fezleke düzenlemişti.

Fotoğraf: Diken/AA

İçişleri bakanıyla Özdağ arasında tartışmalar gündeme gelmiş, aralarında hakaretler havada uçuşmuştu.

AA’nın haberine göre, Ankara başsavcılığına bağlı ‘Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’ tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ’ın Twitter hesabından 9 Mayıs’ta paylaşılan bir mesaja yer verildi.

Özdağ’ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu öne sürülen fezlekede, şunlar kaydedildi: “27’nci dönem milletvekili Ümit Özdağ’ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa’nın 83’üncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır.”

Fezleke, TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Ankara başsavcılığı, Soylu’ya hakaret ve tehdit edildiğini iddia ederek önce CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ardından da Özkoç hakkında fezleke düzenledi.