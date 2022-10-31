Savcılığın CHP mesaisi: Başarır’ın ardından Özkoç hakkında da fezleke

Ankara başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya paylaşımınlarını gerekçe göstererek CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret‘ ve ‘tehdit‘ iddiasıyla fezleke düzenledi.

Fotoğraf: Diken/AA

Ankara başsavcılığı, Soylu’ya hakaret ve tehdit edildiğini iddia ederek CHP’li vekillere fezleke düzenlemeye devam ediyor. Savcılık CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ardından Özkoç için de fezleke düzenledi.

AA’nın haberine göre, Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç’un bir paylaşımına da yer verildi.

Özçok’un 30 Ocak’ta “Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız…” diye yazdığı paylaşım, Trabzon Meydan Parkı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle sahneye çıkarılan bir çocuğa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “O adam hain” dedirtilmesinden sonra gelmişti.

‘Bay Kemal kim?’

Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız… pic.twitter.com/OFM0FnZzX7 — Engin Özkoç (@enginozkoc) January 30, 2022

Erdoğan’ın talebiyle sahneye çıkarılan çocuk, asker selamı verdikten sonra ağlayarak “Cumhurbaşkanı amca, benim babam 10 seneden beri yatıyor. Özledim onu” demişti.

Ardından, “Cumhurbaşkanı amcaya oy vereceksiniz. Bay Kemal kim” diyen çocuk, Erdoğan’ın “Al konuş” diyerek uzattığı mikrofunu, “Tamam, mikrofonu verin” diyerek alıp şunları söylemişti: “Cumhurbaşkanı amcaya oy verin. Arkadaşlar, Bay Kemal, cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam, en iyi adam. Onu oyunuzu verin. En büyük.”

30 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’na “Hain” dedirtilen çocuğun ve aralarında Erdoğan’ın yanı sıra AKP’li bakanların da yer aldığı fotoğrafı Twitter’dan paylaşan CHP’li Özçok’sa “Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız…” diye yazmıştı.

Paylaşımda kullandığı ifadelerin, ‘eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu’ iddia edilen fezlekede, şunlar kaydedildi: “27. dönem milletvekili Engin Özkoç’un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır.”

Fezleke, TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Soylu’ya yanıt

Özkoç’un bu sene Soylu hakkında bir paylaşımı daha dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira gönderdiğini söylemiş, bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Ardından 25 Mayıs’ta Soylu, üzerinde ‘Yalancı’ yazan Kılıçdaroğlu’nun bir fotoğrafını paylaşmış, CHP’lilerden tepki yükselmişti. CHP’li Özkoç dahil birçok CHP’li, Soylu’nun fotoğrafını paylaşmış, Özkoç’un paylaşımında, ’Kaçamayacaksın’ yazılmıştı.