Anket: 10 kişiden yedisi imar affına karşı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her 10 kişiden yedisi 2018’de çıkarılan imar affını ‘doğru bulmuyor.’

Kahramanmaraş (Reuters)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı son resmi güncellemeye göre 50 bin 96’ya yükseldi.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İhtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenleme en son 2017’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise depremlerin vurduğu illerde yaptığı mitinglerde bu ‘imar affı’nı anlatıp oy istiyordu.

2018’de AKP ve MHP’ye oy atanlar da ‘yanlış’ buldu

Araştırmayı MetroPOLL’ün kurucusu Özer Sencar, paylaştı.

Buna göre “İmar affı doğru muydu, yanlış mıydı” diye sorulan ankette yüzde 74,1 “Yanlıştı” dedi.

Sadece yüzde 15’lik kesim “Doğruydu” derken bunların yarısını yüzde 25,7’lik oranlarla 2018’de AKP ve MHP’ye oy veren seçmenler oluşturdu.

Buna rağmen iktidar ittifakında da imar affını ‘yanlış’ bulanlar AKP’de yüzde 58,9 ve MHP’de 67,1’lik oranla çoğunlukta ölçüldü.