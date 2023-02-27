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Yaramazlara biraz batar!

İmar affı yasağı için anayasal düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı, AKP’nin getirdiği ve sıkça propaganda amaçlı kullandığı imar affının engellenmesi için anayasal düzenleme hazırlıyor.

Adalet Bakanlığı, imar affına karşı anayasal düzenleme üzerinde çalışıyor. (AA)
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçen hafta imar affı bir daha çıkmasın diye anayasal önlem gerektiğini söylemişti. Ancak bakanın, imar affı yasası çıkarılırken TBMM’de çelişkili açıklamalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Bozdağ son olarak  ‘imar affı’nın torba yasadan çıkarılmasına dair muhalefet önerilerini “Katılmıyoruz” diyerek reddederken yasanın yarar sağlayacağını anlatmıştı. Ayrıca, bakanın söylediğinin aksine muhalefet partileri bu maddeye şiddetle karşı çıkmıştı.


Bakanlık taslak metin üstünde çalışıyor

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Adalet Bakanlığı, imar affının engellenmesine yönelik anayasal düzenleme için bir taslak üzerinde çalışıyor.

Anayasanın 169’uncu orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılacak. Bununla anayasada imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınmasıyla ilgili de çalışma var.

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda, mal, ürün ve nakliye fiyatlarını fahiş oranda artıranlara iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.

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