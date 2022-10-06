Başörtüsü çıkışı: Kılıçdaroğlu bir yıl önce talimat vermiş

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anayasa çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Meclis ve partilerin genel merkezlerinde açıklamanın içeriğinden ziyade zamanlamalar ve ‘altında yatan nedenler’ konuşuluyor.

CHP’li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili bir yıl önce talimat verdiğini belirtiyor.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.

Dün partisinin grup toplantısından konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşılığıysa şöyle olmuştu: “Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Eğer dürüstsen, samimiysen gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin arkasındaysan gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım”.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çağrısına “Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtını vermişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından Meclis ve siyasi partilerin genel merkezlerinde farklı fikirlerin ortaya çıktığı belirtildi.

AKP’li kurmay: Kılıçdaroğlu rol çalmak istedi

Erdoğan’ın açıklamasının içeriğinden salı günü akşam saatlerinde haberdar olduklarını belirten AKP’li bir kurmay Kılıçdaroğlu’nun ‘rol çaldığı’ görüşünü paylaştı. Kurmayın iddiasına göre, Erdoğan çarşamba günü geniş kapsamlı bir düzenleme çağrısına zaten hazırlanıyordu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamadan haberdar olduğunu iddia eden AKP’li kaynak, “Rol çalmak istedi, ancak cumhurbaşkanımız siyasi zekasını bir daha göstererek CHP’yi samimiyet testine davet etti. Madem samimiler, buyursunlar hem aileyi koruyan düzenlemeleri hem de başörtüsü konusunu hızlıca yasalaştıralım. Biz teklifimizi kısa süre içinde Meclis’e sunacağız” dedi.

CHP’li kaynak: Yasa teklifi bir yıldır gündemdeydi

CHP’den edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamadığı başörtüsü teklifi yaklaşık bir yıldır CHP Genel Merkezi’nin gündemindeydi. Öyle ki bu konudaki çalışmalar daha önce kapalı toplantılarda dile getirilse de kamuoyuna duyurulmadı.

CHP’li bir kaynağa göre ‘AKP Anadolu’da yaptığı ziyaretlerde başörtüsü yasağının geri geleceğini’ seçmenlere aktarıyordu. Böylece Kılıçdaroğlu, attığı adımla hem kendisi hem de partisi için yürütülen ‘kara propagandayı’ engellemiş oldu. Kaynak, söylemlerin sıklaştığı bilgisinin Kılıçdaroğlu’na da ulaşması nedeniyle ani bir kararla üzerinde çalıştıkları düzenlemeyi açıklama kararı aldıklarını savundu. Açıklamanın içeriğinden son ana kadar küçük bir ekibin haberdar olduğunu ve teklif sunulurken vekillerin gelerek imza attığını belirtti. Kaynak, tekliflerinde samimi olduklarını ve Meclis görüşmelerinde destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

‘Tek bir madde getirsinler yarın geçirelim’

CHP’li bir başka isim ise AKP’lilerin dillendirdiği ‘Kılıçdaroğlu haberdardı’ söylemlerinin kendilerine ulaştığını belirterek “Bizim arkadaşlarımız da bunu dillendiriyor, oysa uzun süredir bu çalışma yapılıyordu” dedi.

AKP’nin anayasa teklifine destek verip vermeyeceklerine dair ise “AKP teklifini göreceğiz, tek bir madde getirsinler yarın geçirelim. Ama karşımıza yüzde 50+1 ile geleceklerinden eminiz, o zaman yeni dönemi bekleyecekler” dedi.

Bazı CHP’li vekiller ise zamanlama konusunda eleştirileri olduğunu “Seçim sonrası bunu zaten yapabilirdik” sözleri ile dile getiriyor. CHP’li bir vekil, tabandan kendilerine ulaşan tepkilerin düşük olduğunu belirterek “Türkiye sosyal medyadan ibaret değil” diyor.

Öte yandan CHP’nin altılı masadaki ortaklarından İYİ Parti içinde ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının içeriğine olmasa da zamanlamasına ve kendileri ile bilgi paylaşılmamasına karşı ‘şaşkınlık’ olduğu belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, altılı masanın birçok konuda ortak çalışacak komisyon kurmaları kararlaştırıldıktan sonra bu adımın kendileri ile paylaşılmaması eleştiri konusu haline geldi. İçeriğe itirazlarının olmadığının altını çizen kaynaklar, “Zamanlama nedeni ile Erdoğan bunu kullanacaktır. Ortak bir strateji belirleyebilirdik” eleştirisi yapıyor.