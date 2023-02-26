Bekir Bozdağ, partisinin getirdiği imar affına anayasal engel istedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin getirdiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde anlatarak oy topladığı ‘imar affı’ düzenlemesi bir daha çıkmasın diye anayasal engel gerektiğini söyledi. Bozdağ’a göre bu konudaki cezaların da artırılması lazım.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, imar affı için anayasal engel istedi. (AA)

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İktidar ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenlemeyi en son 2018’de getirmişti. Bu uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Öyle ki Erdoğan, daha önce miting yaptığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi kentlerde bu düzenlemeyi anlatarak oy istemişti. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

Bozdağ kimin getirdiğini ‘unuttu’

CNN Türk’te Hande Fırat’ın programına konuk olan Bozdağ, başbakan yardımcısı olduğu dönemde getirilen düzenlemeyi eleştirdi ve bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.

Bozdağ ‘imar affı’ konusunda şunları kaydetti: “Bunun belki anayasa düzeyde… Mesela bazı konularda af çıkarılamayacağına dair hükümler var. O zaman anayasal düzeyde böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde bu kalıcı olabilir. Belki Türkiye’de ‘imar affı çıkarılamaz’ düzenlemesini ya da ‘imarla ilgili suçlarda cezaların affı cihetinine (yönünde) gidilemez.’“

Topu CHP’lilere attı

Bozdağ, CHP’lilere de dokundurdu. ‘İmar affı’na CHP’lilerinde ‘Evet’ oyu verdiğini kaydeden Bozdağ, şunları kaydetti: “Meclis’in de bu anlamda anayasayı değiştirmedikçe adım atamayacağı bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda var. Sadece Meclis’in iradesine kaldığında zaman zaman bakıldığında partiler bu konuda farklı eleştiriler yapsa da bir araya kolay gelebiliyor. Onun için bunun önünü kesmek için anayasal bir değişlikte Türkiye açısından fayda vardır.”

CHP’liler ne demişti

Beş yıl önceki ‘imar affı’ teklifine bazı milletvekilleri ‘kabul’ oyu verdiği için eleştirilen CHP’nin grup başkanvekili Engin Özkoç Diken’e konuşmuştu.

Af maddesinin ‘torba yasa’ içinde geldiğini ve ‘toplumun yararına’ maddelerin de geçebilmesi için tüm teklife ‘kabul’ oyu vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Özkoç, şunları kaydetmişti:

“Kayıtlara şerh düşüyoruz, ‘Yanlış‘ diye. Örneğin, bir maddeye karşı çıkıyoruz, yanlıştır ama yararlı olan diğer maddeler için ‘Evet‘ veriyoruz. Bir de oradaki kurulda bütün arkadaşlarımızı çıkartıyoruz. O maddeye arkadaşlarımızın tamamının oy vermesini bilerek engelliyoruz. Bizim orada sadece sekiz milletvekilimiz olması, ‘Biz bu karara tepki gösteriyoruz’ demek.”