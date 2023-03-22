Demirtaş: AKP ve Erdoğan Kürtler açısından kesin olarak kapanmış kara bir sayfadır

Tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, “AKP ve (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan Kürtler açısından kesin olarak kapanmış kara bir sayfadır” dedi.

Demirtaş Halk TV’da yayınlanan Sözüm Var programı için sorulan soruları yanıtladı.

1- Emek ve özgürlük ittifakı bugün yaptığı açıklamada doğrudan “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” demedi. Neler söylemek istersiniz?

Emek özgürlük ittifakı aday çıkarmama kararıyla bir adım atmış oldu ama cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini açıklamadı. Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler, buna saygı duymak lazım. Ben de bu kararı doğru buluyorum.

(Diken’in notu: HDP’nin de içinde bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı bugün cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldığını ilan etmişti. İttifak deklarasyonunda, millet ittifakının adayı Kemal Kılaçdaroğlu’nun destekleneceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmemiş, “Tarihi sorumluluğumuzun farkındayız” denerek o yönde sinyal verilmişti. )

2- Anayasa Mahkemesi, HDP’nin sözlü savunmasının seçim sonrasına kalması talebini reddetti. HDP’yi kapatmaya kesin kararlı olduklarını mı anlıyoruz sizce bundan?

Anayasa Mahkemesi’nin ne yapacağını öngörmek mümkün değil çünkü hukuka göre hareket etmiyorlar. Siyasi sürece, seçimlere açık müdahale anlamına gelebilecek kararlar alıyorlar. Anayasa Mahkemesi açısından gerçekten hazin bir durumdur, trajedidir.

Anayasayı korumakla görevli en üst yargı organı, anayasanın çiğnenmesine alet oluyor, bunu kabul etmek mümkün değil. Elbette Yeşil Sol Parti’yle seçime girileceği için belli zorluklar olacaktır fakat bunlar kısa sürede aşılır. Seçmenimiz mecburiyetin farkında. Durumu kavrıyorlar ve Yeşil Sol Parti’yi sahipleneceklerdir. Tek bir oyumuzun ziyan olacağını düşünmüyorum.

(Diken’in notu: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin kapatılma ihtimali binde 1 bile olsa işi riske atmayacaklarını belirterek, “Yeşil Sol Parti’yle seçime gireceğiz” demişti.)

3- AKP’nin HÜDA-PAR ile ittifakının, oy oranından çok bölgede HDP tabanını manipüle etmek için yapıldığı yorumlarına katılır mısınız? Erdoğan Kürt oylarını kazanmak için şapkasından başka ne çıkaracak?

HÜDA-PAR mevzusu, bizim için değerlendirmeye biledeğmez. İsteyen istediğiyle ittifak yapar, bizi ilgilendirmez. Tabanımızı da Kürt seçmeni de zerre kadar etkilemez. Halk kimin ne olduğunu acı deneyimleriyle iyi biliyor, gerisi boş ve gereksiz tartışmalardır.

Erdoğan’ın ne şapkası var ne de Kürt seçmen için şapkadan çıkaracağı bir sürpriz. Şurada seçime 50 gün kaldı artık, son yedi sekiz yıldır Erdoğan’ın Kürtlere yaşattığını unutturacak ne yapılabilir ki? Mesela biz seçilmişler, yedi yıla yakındır Erdoğan’ın talimatıyla bir hücrede suçsuz yere tutuluyoruz, halk kendi iradesine her yerde yapılan bu hakareti ve tüm saldırıları önümüzdeki 50 günde unutacak mı? Mümkün mü bu? AKP ve Erdoğan Kürtler açısından kesin olarak kapanmış kara bir sayfadır.