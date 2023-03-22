Çalışma bakanından emekliye zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ”En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarımız var” dedi.

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Enflasyon ‘baz etkisi’yle düşse de fiyatlardaki artış devam ediyor. Dünyadaki düşüşün aksine Türkiye’de gıda enflasyonu da yükselişte. Uzmanlar Türkiye’deki durumu iktidarın ekonomi politikalarına bağlıyor. Böylesine bir ortamda yapılan zamlar da yetersiz kalıyor.

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin artırılması talebinde bulunmuştu.

Seçimlere giderken anketlerdeki durumu kötüye giden AKP, çalışma başlattı.

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını belirtti. Bakana göre ‘bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak.’

Bilgin, ”Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı cumhurbaşkanımıza sunacağız. Önerilerimizi cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum” dedi.

CHP’nin bu yılın başında en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için verdiği kanun teklifi önerisi, AKP ve MHP tarafından reddedilmişti.

Asgari ücret şu an 8 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 lira.