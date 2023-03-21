Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında

14 Mayıs’taki seçim öncesi kredi kullanımını artırmayı hedefleyen hükümet, kamu bankaları için sermaye artırımı planını daha da büyüttü.

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Bloomberg ajansı, aralıkta duyurulan ilk planda belirlenenden yüzde 75 daha büyük bir tutara çıkılacağını bildirdi.

Buna göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın sermayesi toplamda 5,5 milyar dolar (105 milyar lira) artırılacak. İlk planda her bankaya 20’şer milyar lira düşüyordu.

Sermayeyi neredeyse bütün kamu şirketlerini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu (TVF) gönderecek. TVF’nin yönetim kurulu başkanıysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Kamu bankaları son dört-beş yıldır ucuz finansman ve Kredi Garanti Fonu kredileriyle ekonomiyi desteklerken, bu bankalardaki sermaye ihtiyacını da artırıyor. Kamunun kredi pazarından aldığı paysa sağlanan bu desteklerle tarihi zirvelere yükseldi.

Kamu bankalarındaki son iki sermaye artışı TVF tarafından yapılırken, kamu bankalarına Mart 2022’de de 51,5 milyar lira, Mayıs 2020’deyse 21 milyar lira sermaye desteği sağlanmıştı.