Kredi dalgası yolda: Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına ek sermaye

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının sermayesine 51,5 milyar TL destek sağladı.

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Hükümetin seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediği bir süredir piyasada dile getiriliyordu.

Söz konusu hamle kamu bankalarında son üç yıldaki üçüncü sermaye artışı. En son kamu bankalarına TVF tarafından 21 milyar liralık sermaye sağlanmış ve uzmanlar bunun 160 milyar liralık bir kredi olanağı yarattığını hesaplamıştı.

TVF’nin açıklamasına göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası’naysa sermaye benzeri kredi verilmesi süreci tamamlandı.

Ziraat Bankasına 21,8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 13,4’er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 1,5 milyar TL, Ziraat Katılıma 900 milyon TL, Emlak Katılıma ise 500 milyon TL’lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlandı.

Sermaye desteğiyle TVF’nin ortaklık payı Halkbank’ta yüzde 75,3’ten yüzde 87,7’ye, Vakıfbank’ta yüzde 35,9’dan yüzde 64,8’e yükseldi.

İşlemlerin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandı.