Kamu bankaları, iki ay önce ‘Hazine’den aldığı’ parayı bağışladı

Depremzedeler için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki kamu bankaları ve kuruluşlardan toplamda 50,5 milyar TL bağış sözü geldi. Beş kamu bankasının toplam yardım miktarı 41 milyar TL oldu.

Neredeyse bütün kamu şirketlerini elinde bulunduran TVF, iki ay önce üç kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırmıştı. TVF’nin yönetim kurulu başkanıysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası. (AA)

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaparken, Türkiye Varlık Fonu’ndaki Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1 milyar lira bağış sözü verdi.

TVF’nin bu bankaları sermaye enjeksiyonuyla senelerdir beslediği biliniyor. TVF, iki ay önce üç büyük kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artıracağı bildirmişti.

Varlık Fonu, Mart 2022’de Ziraat Bankası’na 21,8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 13,4’er milyar TL, Ziraat Katılım’a 900 milyon TL sermayeyle destek sağlamıştı.

Yine TVF’ye bağlı Türk Telekom, THY, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Sigorta da 2 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar TL bağış yapacağını açıkladı.

Yani başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu TVF’ye bağlı kuruluşların toplam yardım miktarı 52,5 milyar TL oldu.