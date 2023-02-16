‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası: Toplamda 115,1 milyar TL’lik bağış yapıldı

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası için toplamda 115,1 milyar liralık bağış yapıldı. Bir tanesinin bedeli 50 TL olan 9 milyonu aşkın SMS gönderildi.

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Son resmi güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler ile vatandaşların yanı sıra siyasiler, resmi kurum temsilcileri, bankalar da çeşitli miktarlarda bağışta bulunacaklarını açıkladı. Bir tanesinin bedeli 50 TL olan 9 milyonu aşkın SMS gönderildi.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.