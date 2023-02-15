Kamu bankaları ve Merkez Bankası, AFAD ve Kızılay’a 69 milyar lira bağışladı

Merkez Bankası (MB) ve kamu bankaları depremzedemler için düzenlenen bağış kampanyasında AFAD ve Kızılay’a toplam 69 milyar lira bağışladı.

Görsel: Youtube

Son resmi güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrah indirimi olarak sayılacak.

MB ve bankaların bağış miktarları şöyle:

* Merkez Bankası 30 milyar lira

* Ziraat Bankası 20 milyar lira

* VakıfBank 12 milyar lira

* Halkbank 7 milyar lira

TMSF ve Borsa İstanbul 2’şer milyar lira bağışladı.

Türk Telekom 2 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira bağışladı.

21:50 itibarıyla toplanan bağış miktarı 92 milyar 899 milyon 912 bin liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayına bağlanarak “Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır” demişti.