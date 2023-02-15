Erdoğan, ortak bağış yayınına bağlandı: Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremzedeler için sekiz ulusal televizyon kanalının düzenlediği ortak bağış yayınına bağlanarak “Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır” dedi.
Son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.
ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.
Yayına telefonla bağlanan Erdoğan, özetle şunları dedi:
* Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.
* Amacımız bir yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. (Diken notu: Cumhurbaşkanı, deprem bölgelerinde inşaatın ‘bir an önce’ tamamlanması konusunda ısrarını sürdürse de bilim insanları bunun yanlış bir politika olacağını söylüyor.)
* Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.