Bir uyarı da Tayfun Kahraman’dan: Bir ayda inşaata başlamak felakete zemin hazırlar

İTÜ öğretim üyesi yerbilimci Naci Görür‘den sonra bir de Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, deprem bölgesinde inşaatın aceleye getirilmemesi gerektiği konusunda uyardı: “Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!”

Kahramanmaraş (Reuters)

Son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Dün AFAD merkezinde düzenlenen kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları demişti: “Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Amacımız, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.”

‘Rantçılar kar peşine düşmüş’

Tayfun Kahraman. (Twitter)

Tayfun Kahraman, Twitter hesabından deprem bölgesinde inşaata başlanmaması gerektiği konusunda uyardı: “İnsanlar cenazelerini ararken rantçılar kar peşine düşmüş. Faciadan yine ders alınmamış!

Bilime, toplum yararına sırt çevrilerek,hesapsız kitapsız betona boğulan kentler,affedilen kaçak yapılar, plansız altyapı haritadan silindi. El yordamıyla,kar hırsıyla yapılan denetimsiz inşaatların sonucu ortada. Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!

‘Ayıpları örtmek için yapılan binalar’

Sivil toplumun, belediyelerin yardımlarıyla kendi reklamlarını yaptıkları, yabancı ekiplerin kurtardığı depremzedelere bile çökecek kadar alçaldıkları için, akla ve ahlaka düşman olanlar her şey bitmiş gibi yeni inşaat diyorlar!

Hızla ayıplarınızı örtmek için yapacağız dediğiniz binalarla yeni felaketlere neden olmadan, kentlerimizden, acılarımızdan çekin elinizi! Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında fosilleşmiş zihniyetinize yer yok. Namuslu, genç eller ile yeniden yaratacağız yıktığınız hayatımızı!”

18 yıl ceza almıştı

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (15 Şubat 2023) itibariyle 1933 gündür hapiste.