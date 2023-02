Erdoğan, ‘Derhal’ demişti: Görür’e göre deprem sonrası inşaatta acele edilmemeli

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘deprem bölgesinde çalışma yapmadan inşaata başlanmaması gerektiğini’ söyledi.

Son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Bugün AFAD merkezinde düzenlenen kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları demişti: “Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz. Amacımız, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.”

Görür, Twitter’dan şunları yazdı: “Televizyondan duydum, sayın cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim.”