Erdoğan: 19 bini aşkın binadan 15 binin müdahalesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı” dedi.

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Kabine toplantısı sonrasında AFAD merkez binasında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Can kaybı 35 bin 418’e yükseldi. Yaralılarımızın 13 bin 208’i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

* Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

* Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

* Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor.

* İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

* Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ‘miz tarafından başlanmıştır.

* Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

’30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz’

* Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

* Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.

* Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz.

* Amacımız, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.

* Kademeli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır.

‘Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız’

* Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız.

* Yurt içinde ve dışında AFAD’a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz.

* Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. (Diken notu: Depremler 10 şehirde yaklaşık 14 milyon insanı etkiledi.)

* Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak.

* Katar’dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

* Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD’a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

* Yarın akşam saat 20.00’de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’da ‘Türkiye tek yürek’ sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

* Emniyet teşkilatımız 73 bin, Jandarmamız 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor.

Kılıçdaroğlu’na çattı, ‘baraj duvarı’ iddialarını muhalefete yıktı

* Barajların patladığından, artık su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bu sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla özellikle bu zor zamanda bir olma yekpare hareket etmemiz gereken bir zamanda ne yazık ki Türkiye’de ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti.

* (SPK’ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na) Gün bir olma zamanıdır. Bu tür bir şeylerle ilgili elinde belgen varsa… Hayat boyu elinde belgelerle konuşmadın. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin mumun yandı, yanmaya da devam ediyor.