Depremler 10 şehirde yaklaşık 14 milyon insanı etkiledi

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 şehirde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi.

Osmaniye. (Reuters)

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre saat 20:20 itibarıyla, depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı. Şu ana kadar 1651 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 119 kişi yaralı. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

Bölgede 9 bin 698’i arama kurtarma personeli olmak üzere 14 bin 720 personel görevli.

Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 askeri personel katılıyor.

A400M nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli yardım uçuşları düzenleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ‘2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şöyle:

Adana: 2.274.106

Gaziantep: 2.154.051

Şanlıurfa: 2.170.110

Diyarbakır: 1.804.880

Hatay: 1.686.043

Kahramanmaraş: 1.177.436

Malatya: 812.580

Adıyaman: 635.169

Osmaniye: 559.405

Kilis: 147.919