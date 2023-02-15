Rum, Ermeni ve Süryani cemaatinden depremzedelere 7 milyon 250 bin lira bağış

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir” dedi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ‘afet bölgesi’ ilan edilmişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp Elazığ’ın da ‘afet bölgesi’ne […]