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Yaramazlara biraz batar!

Rum, Ermeni ve Süryani cemaatinden depremzedelere 7 milyon 250 bin lira bağış

Depremzedeler için başlatılan bağış kampanyasına cemaati liderleri de katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos: 3 milyon lira


Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: 3 milyon lira

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin (İstanbul Kadim Süryani Cemaat adına): 1 milyon 250 bin lira

Akşam 8’de başlatılan bağışlar 22:12 itibariyle 98 milyar 142 milyon 100 bin lirayı buldu.

Kampanyaya kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklardan 30 milyar lira ‘bağışlayan’ Merkez Bankası’na yoğun katılım var.

Akşam 8’de başlayan kampanyada toplanan para 11 itibariyle 105 milyar lirayı geçti.

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