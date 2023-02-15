Merkez Bankası bağış yaptı, ekonomistler şaşakaldı: Bildiğiniz tüm fıkraları unutun

Merkez Bankası, depremzedemler için düzenlenen kampanyada AFAD ve Kızılay’a 30 milyar lira bağışlayınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında yardım kampanyası düzenleniyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.
MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, telefonla yayına bağlanıp 30 milyar TL bağışlayacaklarını söyledi.
Para biriminin ve para arzının istikrarından sorumlu MB’nin para bağışlaması şaşkınlıkla karşılandı.
Sosyal medyada paylaşılan tweetlerin bazıları şöyle: