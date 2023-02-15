Merkez Bankası bağış yaptı, ekonomistler şaşakaldı: Bildiğiniz tüm fıkraları unutun

Ciddiyetle: MB "bağışının" ne olduğunu muhasebeleştirmesini görünce, gösterirlerse anlayacağız. Ya MB'de gerçekten bağış karşılığı azaltılabilecek bir varlık var, fiilen yedek akçe ya da sermaye olacak yerden veriyor ki bizim paramızdır, ya da bilanço büyüyecek, uydurma kaynak.