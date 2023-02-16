‘Tek Yürek’ bağışlarının yarısı Erdoğan yönetimindeki Varlık Fonu’ndan

Depremzedeler için toplanan ‘Tek Yürek’ bağışlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye Varlık Fonu’nun katkısı 52,5 milyar TL oldu.

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10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaparken, Türkiye Varlık Fonu’ndaki Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1 milyar lira bağış sözü verdi.

Yine TVF’ye bağlı Türk Telekom, THY, Borsa İstanbul ve Türkiye Sigorta da 2’şer milyar lira, Turkcell 3,5 milyar TL bağış yapacağını açıkladı.

Yani başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu ve devletin desteklediği TVF’ye bağlı kuruluşların toplam yardım miktarı 52,5 milyar TL oldu.

Erdoğan’a bağlandı

TVF, 6 Ağustos 2016’da başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Başlıca kuruluş amacıysa yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak olarak belirlendi. Sayıştay denetimine tabi olmayan şirket 10 Temmuz 2018’de 1 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cumhurbaşkanlığına bağlandı. Yönetim kurulu başkanıysa Cumhurbaşkanı Erdoğan.