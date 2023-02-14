Borsa için Varlık Fonu da devreye girdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bir fon mekanizmasıyla Borsa İstanbul’u destekleyecek.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Piyasa bir yandan ilk iki günkü işlemlerin geri alınmasını bir yandan da 15 Şubat’taki açılışı tartışıyor.

Uzmanlara göre borsayla ilgili ek önlem alınmadığı için açılış sonrası görünüm geçen haftaki gibi olabilir.

Yetkililerse borsayı yarın açmakta ısrarcı. Reuters’a konuşan kaynaklar borsanın yarın açılacağını bildirip ”Düşüşü düzenlemelerle engelleyeceğiz” mesajı verdi.

Bloomberg’e göre borsa için TVF de devreye girecek. Buna göre kamu bankaları, varlık fonu şirketleri ve TMSF Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Fiyat İstikrarı Fonu’na sermaye koyacak. Fon da bu sermayeyle borsada oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde hisse alabilecek.

Bugün alınan diğer önlemler

AA tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi.

Diğer yandan Bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL girecek. Bu 25 milyar liraya kadar çıkabilir.