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Yaramazlara biraz batar!

Borsada ‘düşüşü azaltacak’ düzenlemeler geliyormuş

Depremin Borsa İstanbul’a etkisini azaltmaya yönelik adımlarla ilgili kararlar alınırken, bankacılık kaynakları bugün ya da yarın ilgili kurumların düzenlemeleri açıklayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden iki gün sonra Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pazarların beş iş günü kapatılmasına karar verilmişti.


Endeksin yarın açılması beklenirken, Reuters’a konuşan konuya yakın bir bankacılık kaynağı “Düşüşü azaltacak her şey için düzenleme yapılıyor” dedi.

Bir yetkili de, “Depremin etkisini azaltmaya yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılacak” dedi.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın saat 15:00’teki kabine toplantısı sonrasında düzenlemeleri açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığını belirtti.

Bugün, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı fon portföyü ile ilgili düzenleme de yapıldı. Düzenlemeyle borsaya 10 günde 10 milyar TL giriş olması, bunun da 25 milyar TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

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