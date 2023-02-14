Kim bu borsadaki ‘Herif’: Satışları inceleniyor

Geçen hafta deprem sonrası borsada sert satışlar gelmiş ve işlemler üçüncü günde durdurulmuştu. Yatırımcılar, borsadaki bu sert düşüş sırasındaki satışlarıyla öne çıkan ve piyasada ‘Herif’ diye bilinen yatırımcının kim olduğunu merak ediyor. Düzenleyici kurumların da ‘Herif’i incelediği bildirildi.

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Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Piyasa bir yandan ilk iki günkü işlemlerin geri alınmasını bir yandan da 15 Şubat’taki açılışı tartışıyor.

Geçen hafta hisse senedi piyasasındaki kaybın üç günde 35 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Bu sert satışlarda uzun süredir merak edilen ve piyasa oyuncuları tarafından ‘Herif’ lakabıyla tanınan bir yatırımcı ya da yatırımcılar grubu öne çıkıyor. ‘Herif’in kimliği 2016’dan beri merak konusu. İşlemlerin yapıldığı Yatırım Finansman, gizlilik nedeniyle bilgi vermese de yatırımcılar bu kişinin kim olduğunu tartışıyor.

‘Herif’in işlemleri daha önce düzenleyici kurumlar tarafından incelenmişti. Bloomberg’e göre geçen haftaki işlemleri de mercek altında.

Buna göre ‘Herif’ geçen hafta salı 68 milyon dolarlık (1,28 milyar TL’lik) hisse sattı. Zirvede yer alan bu net satış, ikinci sıradaki miktardan yaklaşık dört kat büyük. Aynı gün borsa yüzde 9’u aşkın bir kayıpla kapadı.