Bloomberg’e konuşan kaynak: Borsa yarın açılıyor

Bloomberg’e konuşan bir yetkili, borsanın yarın planlandığı gibi işlemlere açılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Piyasa bir yandan ilk iki günkü işlemlerin geri alınmasını bir yandan da 15 Şubat’taki açılışı tartışıyor.

Uzmanlara göre borsayla ilgili ek önlem alınmadığı için açılış sonrası görünüm geçen haftaki gibi olabilir.

Bloomberg’e konuşan bir yetkili, yarın borsada işlemlerin planlandığı gibi açılacağını söyledi. Dün kurumlar arasında yapılan toplantıda borsanın açılışının ertelenmesi konuşulmuştu. Ancak yetkililer, bazı önlemler alarak yola devam etmeyi seçtiler.

AA, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığını yazmıştı.