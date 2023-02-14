Borsaya 25 milyar liralık ‘devlet katkısı’

Bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL giricek. Bu 25 milyar liraya kadar çıkabilir.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından Borsa İstanbul 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Düşük hacimde kaydedilen değer kaybının telafisi içinse bazı tedbirler uygulanmaya başladı.

Bu kapsamdaki ilk düzenleme BES’te devlet katkısı portföyünde borsa payının artırılması oldu. Resmi Gazete’deki düzenlemeyle bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payı yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarıldı.

25 liraya varan giriş

Bloomberg HT‘ye konuşan uzmanlarsa borsaya 10 günde 10 milyar TL’ye varan giriş öngörüyor.

Ata Portföy Yönetim Genel Müdürü Mehmet Gerz, 50 milyar liralık birikmiş devlet katkısı tutarı olduğunu ve bunun yüzde 12’ye karşılık gelen 6 milyar lirasının hisse senetlerinde bekletildiğini söyledi. Gerz, yeni düzenlemeyle 10 günlük uyum sürecinde 9-10 milyar liralık hisse senedine kayış olabileceğini belirtti.

Gerz, BES’teki devlet katkısı portföyünde hisse senedi payının düzenlemeyle verilen yüzde 50’ye kadar çıkarılması olanağının uygulanması durumundaysa, hisse senetlerine 25 milyar liraya varan girişin olabileceğini de ekledi.

Allbatross Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Gökhan Uskuay da uyum süresinde hisse senetlerine günde 900 milyon TL-1 milyar TL girmesini bekliyor.

Uskuay, önlemlerin kısa vadeli sonuçlarının olacağını dile getirdi.