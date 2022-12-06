Türkiye Varlık Fonu, Kardemir hissesi alıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), çelik üreticisi Kardemir’in yüzde 4,4’ünü toplam 656,3 milyon liraya satın almak için anlaştı.

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TVF’nin KAP’a yaptığı açıklamaya göre Kardökmak Kardemir Döküm ile Karçel Karabük Çelik Yapı’nın elinde bulunan toplam 50,3 milyon adet A grubu hisseyi, hisse başına dünkü kapanış fiyatı olan 13,05 liradan almak için anlaşma sağladı. Söz konusu tutar, Kardemir’in sermayesinin yüzde 4,4’üne karşılık geliyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Varlık Fonu ile Kardökmak AŞ’nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 31,99 milyon TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 18,29 milyon TL nominal değere sahip A grubu paylarının 5 Aralık tarihinde Borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13,05 TL bedel üzerinden borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Söz konusu işlemin toplam büyüklüğü 656,34 milyon TL olarak kaydedildi.