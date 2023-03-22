Eski futbolcu Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, İYİ Parti’ye katıldı.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, deprem sürecinde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu.
İYİ Parti’nin grup toplantısına katılan Zan’ın parti rozetini genel başkan Meral Akşener taktı. Gökhan Zan’ın eşi Müge Uzun Zan da partiye katıldı.
Akşener, Zan’la Hatay’da karşılaştığını ve partiye davet ettiğini anlattı.
Trabzonspor’un efsanelerinden olan ve spor hayatını teknik direktör olarak sürdüren Ünal Karaman da partiye katıldı. Karaman’ın Konya’dan aday gösterilebileceği belirtiliyor.